/645409/النائب-عيد-حماد-يشارك-فى-افتتاح-نفق-الوالدة-الجديد-بحلوان-بحضور-وزير-النقل-صور-وفيديو

شارك النائب عيد حماد ، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، فى افتتاح نفق عزبة الوالدة الجديد فى حلوان بعد تطويره، لتوفير السيولة المرورية بالنفق القديم والتسهيل على المواطنين،وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات،و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والنائب مصطفي بكري والنائب محمود بكري.

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