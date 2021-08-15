/645407/وزير-الداخلية-يوافق-على-تجنيس-21-مصريا-بجنسيات-أجنبية-مع-الاحتفاظ-بالمصرية

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الاحد، على تجنيس 21 مصريا، بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تجنيس 21 مصريا، بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

ونشرت الوقائع المصرية، تفاصيل القرار الذي تضمن أسماء المسموح لهم التجنس وجنسياتهم الجديدة، والذي حمل رقم 1272، و1273، و1274 لسنة 2021 بالسماح لـمواطنين آخرين بالتجنس بجنسيات أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وفي سياق أخر استقبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عثمان الغانمي وزير داخلية الجمهورية العراقية، الذى يزور القاهرة اليوم على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه، لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتى الداخلية فى البلدين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر مستجدات القضايا الأمنية الإقليمية، كما أعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية ودورها الفعال فى مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، مشيراً إلى أن زيارته للقاهرة تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولى البلدين الشقيقين.

الكفاءة

مؤكداً على إهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة، فضلاً عن تطلعه لتعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة.