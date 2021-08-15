نيفين حمدي لـ دوت الخليج : تطوير العشوائيات والمشاريع السكنية جزء من خطة الدولة لإعادة بناء الإنسان

/645406/نيفين-حمدي-لـ-تحيا-مصر--تطوير-العشوائيات-والمشاريع-السكنية-جزء-من-خطة-الدولة-لإعادة-بناء-الإنسان

قالت النائبة نيفين حمدي عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بأسوان، أن سعي الدولة لتوفير سكن آمن للمصريين والقضاء على العشوائيات بحلول عام 2030 نراه الآن في افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة في محافظات مصر مشيرة إلي أن القيادة السياسية عازمة للقضاء علي العشوائيات باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من خطة الدولة في إعادة بناء الإنسان المصري .

المشروعات السكنية

واكدت عضو مجلس النواب نيفين حمدي لتحيا مصر أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عدداً من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر يؤكد أن الدولة تسعي لتحسين وضع المواطن المصري بمنحه مسكنا ملائما في بيئة صحية لتوفير حياة كريمة لهم خير من المناطق العشوائية التي ظلت لسنوات تحتوي قنابل موقوتة من طاقات الشعب وكانت تمثل خطر علي المجتمع مؤكدة علي أن تطوير العشوائيات خطوة هامة لتهيئة قاطنيها ولتحسين احولهم المعيشية .

صندوق تطوير العشوائيات

واكدت امين عام حزب حماة الوطن بأسوان النائبة نيفين حمدي خلال زيارتها للمشروعات السكنية في مدينه بدر أن الدولة تعاملت بحرفيه وشكل حاد في ملف العشوائيات لتوفير مسكن ملائم وامنةللاسر المصرية وهو حق يكفله الدستور والقانون لكل مواطن وأنه مع تولي الرئيس السيسي المسؤلية أخذت الدولة على عاتقها التصدي الحقيقي والشامل لهذا الملف، وكانت البداية الحقيقة من خلال زيادة المخصصات المالية لصندوق تطوير العشوائيات وكذلك الاستثمار فيها مؤكدة علي أن الدولة تراعي مصالح المواطنين في حقهم في سكن أمن وبيئة صحية .