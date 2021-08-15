/645403/النائب-محمود-بكري-رحلة-إنهاء-اجراءات-افتتاح-نفق-الوالدة-الجديد-بحلوان--استغرقت-138-يوما-صور-وفيديو

هنأ النائب محمود بكري ، عضو مجلس الشيوخ ، أهالي عزبة الوالدة بحلوان بمناسبة افتتاح نفق الوالدة الجديد بعد تطويره ، لافتا إلى أن رحلة انهاء إجراءات النفق استغرقت 138 يوما، موجها الشكر لكلا من النائب مصطفي بكري ،عضو مجلس النواب، والبرلماني السابق المهندس اسماعيل نصر الدين على جهودهم المبذولة لانهاء العمل بالنفق وتشغيلة.

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