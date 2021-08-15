/645420/افتتاح-نفق-الوالده-الجديد-بحلوان-بمشاركة-وزير-النقل-ومحافظ-القاهرةونواب-البرلمان--تطويره-مطلب-للأهالي-منذ-2005-ونشكر-الفريق-كامل-الوزير-علي-الاستجابةصور-وفيديو

افتتح الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، نفق عزبة الوالدة الجديد فى حلوان بعد تطويره، موضحا أن توسعة النفق لتوفير السيولة المرورية بالنفق القديم والتسهيل على المواطنين،وذلك بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والنائب مصطفي بكري والنائب محمود بكري، والنائب عيد حماد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح نفق الوالده الجديد بحلوان بمشاركة وزير النقل ومحافظ القاهرة..ونواب البرلمان : تطويره مطلب للأهالي منذ 2005 ونشكر الفريق كامل الوزير علي الاستجابة«صور وفيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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