استعلام مخالفات مرور القاهرة 2021 برقم اللوحة والرقم القومي عبر الإنترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - مخالفات مرور القاهرة من أهم الخدمات التي تنال نسب بحثية هائلة يومياً، حيث يبحث سكان مناطق القاهرة الكبري عن الخطوات اللازمة لـ الاستعلام عن مخالفات المرور، وعن موقع خدمات المرور، والذي يمكنهم من الكشف عن مخالفات السيارات ومعرفة كافة تفاصيلها. ويتم ذلك بصورة سهلة وآمنة من خلال تطبيق وزارة الداخلية المصرية، حيث يتميز التطبيق بسهولة إجراء مختلف الخدمات المرورية من خلاله. ويُمكن أيضاً الاستعلام من خلال موقع النيابة العامة لخدمات المرور بالرقم القومي ورقم اللوحة.

استعلام مخالفات مرور القاهرة عبر تطبيق وزارة الداخلية

يقدم تطبيق وزارة الداخلية الكثير من الخدمات الحكومية والمرورية، كما يتضمن نشرة أخبار مميزة تزود المستخدمين بآخر اخبار الوزارة المختلفة. ومن أهم هذه الخدمات الاستعلام عن مخالفات مرور القاهرة 2021, وغيرها من باقي محافظات مصر، كما تقدم خدمات عديدة أخري للمستخدمين مثل:

خدمات عن الأدلة الجنائية والفيش.

المطلوبين للعدالة.

الاحوال المدنية.

خدمات إخبارية.

المرور.

التقديم لكلية الشرطة.

وللاستعلام عن مخالفات مرور مصر برقم اللوحة، يمكنك تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي للاندرويد، أو تحميل التطبيق من خلال آب ستور للايفون. وبعدها عليك إتباع هذه الخطوات:

تسجيل دخول أولاً.

إختيار أيقونة خدمات.

ثم خدمات المرور.

الاستعلامات/ الاستعلام عن مخالفات المرور.

كتابة بيانات صاحب السيارة/ بيانات السيارة.

وأخيراً استعلام، ويمكن طلب استخراج شهادة مخالفات المرور.

موقع خدمات المرور

وهو موقع نيابة مخالفات المرور، والذي يمكن من خلاله معرفة مخالفات مرور القاهرة، حيث يتميز بسهولة إجراء الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة بكافة أنواعها من خلاله، مثل استعلام مخالفات رخصة القيادة، أو استعلام مخالفات السيارات. أيضاً تستطيع تقديم التظلمات عليها، أو سداد الغرامات المرورية، ومن ثم استخراج شهادة وفاء بالغرامات، وكذلك يحتوي على إمكانية التصالح الفوري على المخالفات المرورية، وعليه:

– يمكنك دخول رابط موقع خدمات المرور الرسمي (نيابة مخالفات المرور).

– الضغط على خيار الاستعلامات.

– اختيار نوع الاستعلام، سواء عن رخصة القيادة أو السيارة.

– كتابة البيانات المطلوب كتابتها في أماكنها المخصصة لها.

– ضغط خيار استعلام، ليظهر لك إجمالي تفاصيل مخالفات المرور في مصر.