مصر تعرب عن تعازيها للشعب اللبُناني في ضحايا انفجار خزان الوقود الذي...

تُعرب جمهورية مصر العربية عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للشعب اللبُناني الشقيق ولذوي الضحايا في انفجار خزان الوقود الذي وقع فجر اليوم ١٥ أغسطس الجاري، بمحافظة عكار، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من المدنيين.
وإذ تؤكد مصر وقوفها التام مع الأشقاء اللُبنانيين وذوي الضحايا في هذا المُصاب الأليم، فإنها تدعو لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إنقاذ لبنان ووقف مسلسل الأزمات المُتتالية، وأولها تشكيل حكومة لُبنانية بأسرع ما يُمكن وفق ما هو معمول به منذ اتفاق الطائف، وذلك لإنهاء الفراغ الحالي دون مزيد من الانتظار.
هذا، وجاري الإعداد لمُساعدات طبية عاجلة ترسلها مصر إلى لبنان بأسرع ما يُمكن لدعمه في مواجهة هذه الكارثة.
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