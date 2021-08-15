انطلاق فاعليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج بحضور 400 مشارك و33 كيانا...

انطلقت صباح اليوم الأحد، فاعليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، وذلك بحضور نحو 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم.
هذا ويشارك أيضًا في المؤتمر الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب حماة الوطن، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والسيد/ محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من أعضاء مؤسسة حياة كريمة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة والسادة الإعلاميين والصحفيين.
ويعقد المؤتمر من أجل لقاء ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج والاستماع لمقترحاتهم وسبل تنفيذها، وهو الأمر الذي يأتي تزامنا مع الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وإعلان السيد الرئيس انطلاق الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن هذه النسخة تأتي امتدادا للنسخة الأولى التي أطلقتها وزارة الهجرة في يوليو 2019، لإشراك للمصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستعراض ما حققته مصر من إنجازات في وقت قياسي.
وتخصص النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والمشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يسهم بقوة في المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
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