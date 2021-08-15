الحكومة تنفى طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وأن كافة العملات المعدنية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات معدنية جديدة.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).
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