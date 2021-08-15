مبادرة تطوير بلاستيك مصر

تحت رعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع محافظة الغربية

كن رائد أعمال ولا تكن تقليديا

أهداف البرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المشاركين من أستخدام قدراتهم في تحليل الأفكار بعمق واستبصار الحقائق المتعلقة بالأفكار مما يمكنهم من معرفة أفاق وحدود قدراتهم وأمكانياتهم في مجال المشاريع وخاصة في مشروعات أعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتطوير خطوط الأنتاج وذلك بهدف مساعدتهم على النجاح في أنشاء وأدارة مشاريعهم الخاصة.

تصميم البرنامج :

صمم البرنامج ليتناسب مع خريجي الجامعات الجدد الذين لديهم أفكار مبتكرة في مجال أعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتطوير الأنتاج وأيضاً ليتناسب مع أحتياجات المرشحين من قبل المؤسسات الغير حكومية والشركات الناشئة الذين لديهم أفكار ولديهم بالفعل مشاريع على أرض الواقع وتحتاج تطوير.

ويتكون البرنامج من مرحلتين :

المرحلة الأولى :

البرنامج التدريبي ( دراسة نظرية)

المحتوى التدريبي

كيف تبداء مشروعك الخاص

ريادة الأعمال

قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد

تنمية المهارات

المرحلة الثانية :

( دراسة عمليه وزيارات ميدانية) مرحلة التوجيه

في نهاية البرنامج سيتم تكوين فريق عمل ينقسم اللي مجموعتان

مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون مشاريع على أرض الواقع سيتم تقييم أداء هذه المشاريع وإذا كانت نتيجة التقييم إيجابية تتولى المبادرة من خلال البرنامج الوطني عملية دراسة الجدوى الخاصة بتطوير خطوط الأنتاج والتى ستساعد أصحاب المشروعات على النجاح في مشروعاتهم الخاصة

مجموعة التوعية وتنطلق فرق العمل للزيارات الميدانية وتوعية المصنعين بقانون إدارة المخلفات الجديد ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠

معايير قبول المشاركين :

١- ان يكون المتقدم مصري الجنسية.

٢- ان يكون عمر المتقدم من ٢١ إلى ٣٥ عام.

٣- من لديه مشروع متناهى الصغر او مشروع صغير أو من يسعى لإمتلاك مشروع.

٤- ان يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

للإشتراك والتسجيل

https://forms.gle/UCKyrDr6xwpHBLXE8