المالية: لا صحة لطرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه

جدة - نرمين السيد - قال المركز الإعلام لمجلس الوزراء، إن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، عارٍ تمامًا من الصحة.





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