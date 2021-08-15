مصر تعزى لبنان فى انفجار الخزان: يجرى الإعداد لمُساعدات طبية عاجلة

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للشعب اللبُنانى الشقيق ولذوى الضحايا فى انفجار خزان الوقود الذى وقع فجر اليوم 15 أغسطس، بمحافظة عكار، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من المدنيين.





وأكدت مصر، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، وقوفها التام مع الأشقاء اللُبنانيين وذوى الضحايا فى هذا المُصاب الأليم، فإنها تدعو لسرعة اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها إنقاذ لبنان ووقف مسلسل الأزمات المُتتالية، وأولها تشكيل حكومة لُبنانية بأسرع ما يُمكن وفق ما هو معمول به منذ اتفاق الطائف، وذلك لإنهاء الفراغ الحالى دون مزيد من الانتظار. وأضاف البيان: هذا، وجارى الإعداد لمُساعدات طبية عاجلة ترسلها مصر إلى لبنان بأسرع ما يُمكن لدعمه فى مواجهة هذه الكارثة.

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