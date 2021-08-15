/645408/مايا-دياب-تستغيث-بمصر-لمساعدة-لبنان-أرجو-من-الدول-المجاورة-نقل-الجرحى

طلبت الفنانة اللبنانية مايا دياب الإغاثة من الدول المجاور لوطنها لبنان لتقديم يد العون لها بعد حادث إنفجار عكار الذي أودي بحياة العديد من الأشخاص ونتج عنه عديد من المصابين والجرحى.

دوت الخليج يرصد رسالة مايا دياب لمصر بسبب لبنان

كتبت مايا دياب عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ارجو من الدول المجاورة المساعدة بنقل الجرحى للعلاج الفوري بطائرات اسعاف مصر الأردن تركيا بسبب عدم قدرة المستشفيات اللبنانية على العلاج وعدم وجود الادوية المطلوبة للحروق لفاجعة كهذه".

الجدير بالذكر أنه انفجر صباح الأحد 15 أغسطس، خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان، وراح ضحيته 22 شخصا وإصابة 79 آخرين.

مايا دياب تنهار بسبب وطنها لبنان

وكانت قد أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن حزنها بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها بلده، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عم بموت وعم بتقطّع وعم ببكي لأنو لبنان يتلفّظ أنفاسه الأخيرة..لأنو في ناس عم بتموت بالمستشفى وغيرن عم بيموتوا على الطريق..بلدي راح من بين ايدينا”.

نانسي عجرم تستغيث لوطنها لبنان

وكتبت الفنانة نانسي عجرم عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: نحنا شعب كان وبعده للنبض والحياة أكبر مثل، واليوم نحنا ذات الشعب، صرنا نفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم وعايشين بمكان ما عاد يشبهنا".

وتباعت عجرم حديثها: “"لبنان عم يتعذب صح ومنه بخير، بس كلنى إيمان إنه بعد الظلمة فى نور، وإلا ما ينتهى هالنفق ليرجع البلد اللى منحلم فى واللى سميته حبيب العمر لآخر العمر".

ونشرت تغريد أخري قالت فيها: “"ونعم عم قول نحنا لأنّى من هالشعب وبنت هالأرض، وجع الوطن وجعى، وخوف كل إم على مستقبل ولادها خوفى، ولكن مارح أسمح لشعلة الأمل اللى بقلبى تنطفى تحت أى ظرف ولو شو ما صار".