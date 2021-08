«مثلي الجنسية..ويثير الجدل بحمله» حفيد عمر الشريف في مرمى الانتقادات

/645405/مثلي-الجنسيةويثير-الجدل-بحمله-حفيد-عمر-الشريف-في-مرمى-الانتقادات

دوت الخليج يرصد أزمات حفيد عمر الشريف المثيرة للجدل

تساءل عدد من متابعي عمر جونيو عن كيفية لرجل أنا يكون حامل، والأمر أصبح عجيب بالنسبة لهم خاصة أنه أعلن من قبل عن مثليته الجنسية، ليوضح عمر حونيور فيما أن ما تم تداوله ليس إلا مزحه منه، فكتب عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام، قائلًا إنه اكتسب فقط زيادة في الوزن بسبب فيروس كورونا ليس إلا، مؤكدًا أن ما كتبه سابقًا ما هو إلا مزحة مع متابعيه فقط”.

الجدير بالذكر، أن عدد كبير من المواقع الإخبارية العالمية كتبت عن ذلك النبأ مستنكرين كيف لحفيد أحد عمداء السينما المصرية والعربية التي يشاد به في كل الأوطان أن يقوم بفعل هذه الأعمال التي لا تناسب عادتنا وتقاليدنا، واعتبرها الكثيرون أنها إساءة لعائلته، خاصة تاريخ جدته الفنانة الراحلة فاتن حمامة وجده الفنان الراحل عمر الشريف.

ومع استمرار تداول الأخبار الكاذبة عن حمل حفيد عمر الشريف، كتب تدوينة أخرى عبر حسابه الشخصي، مضمونها: "هل يمكن لأي شخص شراء كتاب تشريح لهم؟”.

حفيد نور الشريف يعترف بمثليته الجنسية

لم تكن هذه المرة الأولي التي يثير فيها عمر جونيور حفيد نور الشريف جدل الجمهور المحب لأجداده، حيث سبق واعترف في أحد لقاءات الصحفية أنه مثلي الجنسية ويعد نفسه الأب الروحي للمثليين في المنطقة العربية حتى إنه كان المتحدث الرسمي للتحالف المثلي عام 2015.

وسبق وظهر في صورة نشرها على انستجرام مرتديًا حمالة صدر، لتنهال عليه التعليقات الساخرة مما ارتداه، بالإضافة إلى نشره صورة متعمدًا تعرية بعض أجزاء جسده تمامًا أيضًا على السوشيال ميديا، ودخل مجال التمثيل في عام 2000، ليخلق جدلًا جديدًا بانضمامه للموسم الثالث لمسلسل الإسرائيلي The Baker and The Beauty.