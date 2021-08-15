/645404/بسبب-السرعة-الزائدة--مصرع-3-وإصابة-10-أخرين-في-تصادم-بين-سيارتين-ميكروباص-بطريق-سقارة

لقى مصرع 3 أشخاص، حيث إصيب 10 أخرين في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق المريوطية بمنطقة سقارة، اليوم، بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة 13 شخصًا في تصادم سيارتين بطريق سقارة

تعود تفاصيل حادث تصادم سيارتين ميكروباص عندما تلقي الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، مفادها وقوع حادث، ووجود مصابين علي طريق المريوطية بمنطقة سقارة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص وعمل التحريات تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخري من الخلف نتيجة السرعة الزائدة وخلف الحادث مصرع 3 أشخاص واصابة 10 اخرين.

نقل الجثث إلى المشرحة

وعلى الفور تم نقل ثلاث جثث المتوفين إلي مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل10 أشخاص المصابين بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.