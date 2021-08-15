/645402/الفراعنة-في-بارالمبياد-طوكيو-2020-كل-ما-تريد-معرفته-عن-يوسف-محمد-وصف-بـ-فاكهة-البعثة-البارالمبية-تاريخ-حافل-في-منافسات-السباحة-توج-بأكثر-من-100-ميدالية

“فاكهة البعثة البارالمبية”، هكذا وصف أعضاء اللجنة البارالمبية، لاعب منتخب مصر في السباحة يوسف محمد، البطل الذي حقق العديد من الإنجازات، وحطم عدة أرقام قياسية على المستوى المصري والإفريقي.

ويحظى يوسف محمد بطل مصر في السباحة البارالمبية بحب كبير بين زملائة، وذلك لما يتميز به من خفة الظل والدعابة المصحوبة بحلاوة الروح

وبمناسبة انضمام يوسف محمد مع البعثة المصرية البارالمبية، للمشاركة في النسخة القادمة من دورة الألعاب البارالمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو.

يستعرض دوت الخليج أبرز الإنجازات حول بطل مصر في السباحة يوسف محمد:

البداية والنشأة

يشارك مع البعثة المصرية في منافسات رياضة السباحة في بارالمبياد طوكيو 2020، ويضم فريق السباحة المصري كل من: يوسف محمد، وزياد كحيل، وأيه الله أيمن، وملك حسين.

يعد يوسف محمد أحد أبرز السباحين البارالمبيين في مصر والقارة الإفريقية، وتمكن من تحطيم العديد من الأرقام القايسية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإفريقي.

الإنجازات

توج بأكتر من 100ميداليه محليه، بالإضافة إلى حصده أكثر من 12 ميدالية في البطولات الدولية، والتي تشتمل على ميداليات فضية وأخرى برونزية.

استطاع الأسطورة المصرية من تحقيق الفوز بـ 8 بطولات دولية ومحلية.

حطم العديد من الأرقام القياسية الإفريقية في مختلف بطولات السباحة البارالمبية.

يعد يوسف محمد، هو صاحب الرقم الإفريقي المسجل في منافسات رياضة السباحة البارالمبية في سباق 50م، بالإضافة إلى سباق 200متر حره و150م متنوع و50م صدر.

حصل على المركز الثامن في بطولة العالم بالمكسيك بعد أن حطم الرقم الإفريقي للسباق بالتصفيات وفي النهائي بزمن قدره 1:03.62 دقيقة، وتمكن لاعبو المنتخب الصمري لمنافسات السباحة من تحقيق عدة ميداليات في تلك البطولة، حيث حصدت أية أيمن الميدالية الفضية، بالإضافة إلى تحقيقها الميدالية البرونزية بجانب هانى عبد السلام.

ونجح في تحطيم أرقامه الشخصية بطفرة هائلة فى بطولة كأس العالم ببرلين.

البعثة المصرية في بارلمبياد طوكيو 2020

وتشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وتنطلق منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.