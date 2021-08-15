/645400/اليوم----مرتضى-منصور-ومحمود-عزت-وعصابة-المهاجرين-أمام-المحاكم

تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الأحد 15 سبتمبر 2021، عدة جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي السياق هذا تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الحكم في طعن المستشار رئيس نادى الزمالك السابق مرتضى منصور الذي يطالب بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل المحاكم الهامة اليوم

مرتضى منصور

جدير بالذكر طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية. وكان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك هاني زادة، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وكانت قررت وزارة الشباب والرياضة، في وقت سابق إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما أمرت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

تهريب المهاجرين

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الأحد، الحكم على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين لدولة إيطاليا واليونان بالنزهة.

يُصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهمين بأنهم أسسوا جماعة إجرامية لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول "عماد" على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرعوا في تهريب المهاجرين إلى دولتي إيطاليا واليونان حال كونهم لم يبلغوا 18 عامًا؛ وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية، وهي جريمة غير وطنية إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان ورد معلومات تفيد قيام المتهمين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين لدولتي إيطاليا واليونان بطريقة غير مشروعة، وأكدت التحريات السرية اتفاق المتهمين مع المتهم الأول لاستقبال المهاجرين بدولة تركيا لتسهيل إجراءات تهريبهم.

"التخابر مع حماس"

تشهد الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم ، إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الأخوان في القضية المقيدة برقم 56458 لسنة 2013، المعروفة إعلاميا "التخابر مع حماس".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس.

وجاء أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة في القضية أن النيابة تتهم محمود عزت بقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.

وأضافت النيابة أن المتهم السادس بأمر الإحالة "محمود عزت"، اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادي والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى واسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الاخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك.