أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأحد:بدر بانون ينتظم في تدريبات الأهلي استعداداً لمواجهة طلائع الجيش.. أهم مواجهات الليلة.. موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي

/645390/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الأحدبدر-بانون-ينتظم-في-تدريبات-الأهلي-استعدادا-لمواجهة-طلائع-الجيش-أهم-مواجهات-الليلة-موعد-مباراة-توتنهام-ضد-مانشستر-سيتي

تشهد الساحة الرياضية اليوم الأحد ، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض تحيا مصر أحداث رياضية في إنتظارك.

ينتظم اليوم الأحد، المغربى بدر بانون مدافع النادى الاهلى فى تدريبات فريقه بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث سيتم تجهيزه للعودة لتشكيلة الأهلى فى مواجهة الطلائع.

وغاب بدر بانون عن مواجهة سيراميكا السبت الماضى، والذى انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، وكذلك لقاء الإسماعيلى الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق وكذلك مباراة إنبي بالأمس التى انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة نيوكاسل يونايتد أمام فريق وست هام يونايتد الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

تقام مباراة توتنهام هوتسبير أمام فريق مانشستر سيتي الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو أمام فريق أتلتيكو مدريد – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناةbeIN Sports HD 1

برشلونة أمام ريال سوسيداد الساعة الثامنة مساء على قناةbeIN Sports HD 1

تقام مباراة إشبيلية أمام رايو فاليكانو الساعة العاشرة والربع مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

تقام مباراة ماينز 05 أمام فريق لايبزيج والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

تقام مباراة كولن أمام فريق هيرتا برلين الساعة الخامسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

تقام إسطنبول باشاك أمام شهير ألانياسبور الساعة السادسة والربع

تقام مباراة أضنة ديمرسبور فنربخشة الساعة التاسعة إلا ربع مساء

تقام مباراة أنطاليا سبور جوزتبه الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة الانتاج الحربي أمام مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports.

يخوض مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي مواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه فريق توتنهام، في الجولة الإفتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي ، والمقرر لها في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبر".

يدخل مانشستر سيتى بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مباراة الليلة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في إنطلاق الموسم الجديد، بعد خسارته لقب الدرع الخيرية أمام فريق ليستر سيتي بهدف نظيف الأسبوع الماضى على ملعب "ويمبلى".