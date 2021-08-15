« شاكوش وسكين».. القبض على راكب داخل مطار القاهرة بحوزته أسلحة بيضاء (صور)

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نجح رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة، اليوم الأحد، في القبض على راكب قادم من دبي بحوزته سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على راكب أثناء تهريب سلاح أبيض وعقب إنهاء إجراءات التفتيش الجمركي من الإدارة الرابعة برئاسة هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك، علي الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود عدد 2 سلاح ابيض. تم تحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي. جاء ذلك يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

وفي سياق أخر أمرت النيابة العامة، تجديد حبس راكبين حاولا تهريب «سلاح ناري ومواد مخدرة» في مطار القاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت كلفت النيابة العامة ضباط المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.

تفاصيل الواقعة

كانت أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب طبنجة وأقراص ترامادول مخدر وحشيش وزيت ماريجوانا، مع راكبين قادمين من فرنسا وأمريكا، أخفاها بين طيات ملابسهما في حقائبهما لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وخلال إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من باريس اشتبه صابر عبدالحميد نائب مدير ادارة الجمارك في راكب، وقام كل من تونى فكرى وخالد محمد مأمورا الجمارك بفحص الحقائب علي جهاز الكشف بالأشعة، وتأكد وجود جسم يشبه الطبنجة.