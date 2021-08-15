فيديو..مُشاركات أمين عام البرلمان بدور الانعقاد الأول لبرلمان 2021

/645392/فيديومشاركات-أمين-عام-البرلمان-بدور-الانعقاد-الأول-لبرلمان-2021

شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب بفصله التشريعى الثاني، أداء متواصل من الأمين العام للمجلس المستشار أحمد مناع، وذلك مع توليه مسؤولية الأمانة العامة خلفا للمستشار محمود فوزي، الذى إعتذر عن استكمال مهامه فى يناير الماضى.

الأمانة العامة لمجلس النواب أعدت تقريرًا بشأن مشاركاته بالفعاليات التى تتم داخل أروقة المجلس سواء مع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس أو أى فعاليات أخرى بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، حيث فى 2فبراير 2021 شارك باستقبال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب للدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والمدير العام للأمم المتحدة فى فينا.

دوت الخليج يرصد مشاركات أمين عام البرلمان بدور الانعقاد الأول

وفى 3فبراير 2021 شارك أيضا في استقبال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، للدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور وكيلى المجلس، المستشار أحمد سعد الدين، النائب محمد أبو العينين، كما فى 4فبراير 2021 شارك فى استقبال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور وكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين.

29مارس 2021 شارك المستشار أحمد مناع، فى استقبال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، لتقديم التهنئة لتوليه رئاسة مجلس النواب، وفى 8إبريل 2021استقبل مجلس النواب صباح اليوم وفدًا قضائيًا من دولة جنوب السودان في إطار البرنامج التدريبي الذى نظمته وزارة العدل للأشقاء في دولة جنوب السودان في مجالات سن التشريعات وجرائم شبكة المعلومات والتعريف بحقوق الانسان.

وقام الوفد بجولة تفقدية داخل أروقة المجلس شملت المتحف والقاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات العامة، واستمعوا إلى شرح حول تاريخ الحياة النيابية في مصر، وتم التقاط عددًا من الصور التذكارية، وذلك برفقة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

فيديو..مُشاركات أمين عام البرلمان بدور الانعقاد الأول لبرلمان 2021

وفي ختام الجولة، التقى الوفد الجنوب سوداني بالمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في مكتبه، حيث أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بتواجدهم داخل البرلمان المصري أقدم مجلس تشريعي في أفريقيا والعالم العربي، وتمنى لهم الأمين العام لمجلس النواب إقامة طيبة في بلدهم الثانى مصر، مشيدًا بقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وفى 20إبريل 2021 شارك باجتماع الفيديو كونفرانس لرئيس مجلس النواب مع لى تشان شو رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصينى.، وفى 19مايو 2021 شارك فى استقبال الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا والوفد المرافق له.

من 26لـ27مايو 2021 ألقي المستشار أحمد مناع كلمته بالإجتماع الافتراضى لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بالاتحاد البرلمانى الدولى، وفى 3يونيوحضر الحوار التفاعلى الذي أداره المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس ووزير الشباب والرياضة مع وفد الشباب المشارك بمنحة ناصر للقيادة ، كما شارك أيضا بلقاء مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، وباستقبال المستشار الدكتور حنفى جالى لوفد شباب فى إطار المبادرة الرئاسية لإحياء الجذور المصرية القبرصية اليونانية‏.