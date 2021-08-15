بعد إحتفال جوجل بذكرى ميلاده..تعرف على مسيرة ملحم بركات الفنية

/645391/بعد-إحتفال-جوجل-بذكرى-ميلادهتعرف-على-مسيرة-ملحم-بركات-الفنية

احتفل موقع البحث الشهير جوجل بذكري ميلاد الفنان اللبناني على طريقته الخاصة، بعد أن رحل عن عن عالمنا في عام 2016 بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في بيروت ، تاركا ميراث من الأعمال الفنية المتطورة والمتجددة والمختلفة خلال مسيرته.

دوت الخليج يرصد مسيرة ملحم بركات الفنية

تسائل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا حول الفنان ملحم بركات بعد احتفاء جوجل به بعد مرور 76 عاما على ميلاده، اذ ولد ملحم بركات في بلدة كفرشيما بلبنان يوم 15 أغسطس 1945.

نشأ ملحم بركات في عائلة موسيقية اذ كان والده يعمل في النجارة، وكان يعزف على آلة العود، وتأثر ملحم بألحان الموسيقار المصري الراحل، محمد عبد الوهاب، وكان أول لحن يضعه هو نشيد مدرسته في بلدة كفرشيما.

ترك ملحم بركات المدرسة في عمر 16 عاما ودرس في المعهد الوطني للموسيقى خفية عن والده لإيمانه أن الساحة الفنية لا تقبل بمحمد عبد الوهاب جديد، لكنه وافق فيما بعد على رغبة ابنه بعدما أدرك موهبته، و درس الغناء الشرقي والعزف على آلة العود والصولفيج، لكنه ترك المعهد قبل إتمام دراسته، وانضم إلى مسرح الأخوين رحباني.

أعمال ملحم بركات

قدم ملحم بركات العديد من الأعمال المسرحية خلال دراسته بمسرح الأخوين رحباني منهم: “بياع الخواتم وسفر برلك، وست الكل وحلوة كتير”، وتعد أشهر أغانيه أغنية يا حلوة شعرك داري، للمطرب غسان صليبا، وأغنية الله كريم، التي لحنها له جاره، وكتب كلماتها توفيق بركات، كما اشترك في الأعمال المسرحية، وقدم مسرحية الأميرة زمرد، والربيع السابع.

قام ملحم بركات بالتحلين للعديد من الفنانين الكبار في الوطن العربي، مثل وديع الصافي، ووليد توفيق وفارس كريم ونجوى كرم وشذى حسون، وكاد أن يلحن عدد من أغاني الفنانة القديرة فيروز خلال فترة مرض زوجها، عاصي الرحباني، لكن الأخير طلب منه عدم استغلال مرضه.

وفاة ملحم بركات

ورحل الفنان الكبير ملحم بركات عن عالمنا في 28 أكتوبر عام 2016، عن عمر ناهز الـ 76 عامًا، بعد معاناة كبير مع المرض، حيث أصيب بسرطان البروستاتا مما أدى إلى الوفاة.