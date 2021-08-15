مؤتمر صحفي لوكيل الأزهر لإعلان النتيجة الثانوية الأزهرية 2021 خلال ساعات

يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021، اليوم الأحد، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء أوائل الأوائل.

ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، في تمام الساعا الواحدة ظهرا كما اعلنت المشيخة في وقت سابق.

ويجري إعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ضمن الخدمات التى تقدمها البوابة للطلاب، حيث عمل الأزهر على تجهيز البوابة الإلكترونية للنتيجة من خلال رابط خاص، يتيح للطلاب الحصول عليها باستخدام رقم الجلوس.

أوائل الثانوية الأزهرية

ومن جانبه حرص الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تهنئة أبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر اتصالات هاتفية، اليوم السبت، بالأول من الشُّعب المختلفة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١م.

وأشاد الطيب خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

كما حرص شيخ الأزهر على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.