صور.. الجزار: 77% نسبة تنفيذ 149 فيلا كاملة التشطيب بأسوان

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 6.720 وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين – منخفض الدخل" بمدينة أسوان الجديدة، مشيراً إلى أن المدينة تضم كذلك مشروع الفيلات الشاطئية والممشى النيلى السياحى والمسرح الرومانى والخدمات المختلفة، وغير ذلك من المشروعات التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية الدولة 2030.





وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه تم وجارٍ تنفيذ 149 فيلا كاملة التشطيب بمنطقة الفيلات الشاطئية بنسبة إنجاز إجمالية 77%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 66 فيلا، وجارٍ تنفيذ 61 فيلا بنسبة إنجاز 70 %، بجانب تنفيذ 23 فيلا بنسبة إنجاز 60%، بمساحة إجمالية للفيلا 469 م2 مكونة من دور (أرضى + 2علوى) وحديقة أمامية وخلفية محاطة بسور بإطلالة مباشرة على النيل.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الحديقة النيلية "الممشى النيلى السياحى" بأسوان الجديدة، ينقسم إلى الجزء الجنوبى المنطقة الأولى منه بطول 750 متراً، تم الانتهاء من تنفيذها، والمنطقة الثانية بطول 1450 متراً بنسبة إنجاز 95%، ويشتمل على مرسى نيلى ومحال ومطاعم وبازارات ومقاعد للمواطنين وساحات انتظار سيارات، بجانب كوبرى المشاة الواصل من الحديقة النيلية إلى منطقة الفيـلات، لافتاً إلى أن الجزء الشمالى يضم المنطقة الأولى بطول 800 متر تم الانتهاء من تنفيذها، والمنطقة الثانية بطول 1 كم بنسبة تنفيذ 90%، ويضم مرسى نيلى ونفق مشاة، وكوبرى مشاة يربط بين المرسى والمسرح المكشوف والمحال التجارية والمطاعم التى تصلح لكافة الأنشطة ومقاعد للمواطنين وأماكن ترفيه ومنطقة خيام.

من جانبه، قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ المسرح الرومانى "المكشوف" المقام على مساحة 5.5 فدان ويتسع لـ3 آلاف متفرج ويتضمن ساحة انتظار سيارات تسع لـ300 سيارة.

وأشار رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى وحدة مرور ويشتمل على (منطقة الفحص الفنى - مكتب حجز المركبات - نيابة مرور الشهر العقارى – مكاتب التأمين الإجبارى)، بجانب الانتهاء من تنفيذ مركز شباب أسوان الجديدة ومنتجع مارينا أكوا بـارك على مساحة 4.9 فدان.