التعليم العالى: اختبارات إلكترونية موحدة للقبول بالجامعات الأهلية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التعليم العالى أن القبول بالجامعات الأهلية الأربع "الملك سلمان الدولية - الجلالة – العلمين الدولية – المنصورة الجديدة"، يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التى تعقدها الجامعات الأربعة، للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة من خريجى الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية.





وأوضحت أن الجامعات الأربع ستعقد الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية يومى الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 أغسطس الجارى، كما ستُعقد الجولة الرابعة من الاختبارات يومى الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أغسطس، للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم وإدخال رغباتهم عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية.

ويعتمد نظام القبول بالجامعات الأربع على المجموع الاعتبارى للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتبارى من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكترونى (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدى)، ويمكن للطلاب التقديم لأداء الاختبارات الإلكترونية للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال الموقع الإلكترونى: https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وتُعتبر اختبارات القبول واحدة من أهم مُميزات منظومة الالتحاق بالبرامج الحديثة التى تطرحها منظومة الجامعات الأهلية، حيث تهدف الاختبارات التى تعقد بشكل إلكترونى بالكامل إلى قياس قدرات الطالب ومدى ملائمة سماته المعرفية والعقلية لنوعية دراسته التى يرغب فى التقدم لها، مما يعد مؤشرًا على تجاوب الطالب مع البرنامج الدراسى الذى سيلتحق به.

وتنقسم اختبارات القبول إلى جزئين رئيسيين، الاختبار الأول مُخصص للطالب حسب نوعية المجال الذى يتقدم له، حيث يتم تطوير اختبار معرفى إلكترونى مُخصص لكل طالب، لقياس قدراته المعرفية فى المواد الدراسية التى درسها فى مراحله الدراسية السابقة والمُتعلقة بالبرنامج الدراسى المُتقدم له، فمثلًا يُركز اختبار قبول الطلاب المُتقدمين لمجالات الهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعى على المعارف الرياضية والفيزيائية، فيما يُركز اختبار الطلاب المُتقدمين لبرامج الطب والصيدلة وما يماثلها على المعارف البيولوجية والكيميائية.

ويعد الاختبار الثانى من الاختبارات الدولية التى تهدف لقياس المهارات العقلية والتفكير النقدى للطالب، حيث يقوم الاختبار بقياس مهارات حل المشاكل وتحليلها ومهارات الإبداع والتفسير والتقييم وبناء العلاقات السببية، ويعد هذا الاختبار شديد الأهمية لتوجيه الطالب لنوعية الدراسة المُؤهل لها.

ويحق للطالب التقدم لأكثر من مجال دراسى حسب شهادته الثانوية ومن ثَم يُعقد له أكثر من اختبار، فيما تُعقد الاختبارات فى مراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التى أنشأتها الوزارة فى الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.

وتقوم اختبارات القبول بدور محورى فى توجيه الطالب لنوعية الدراسة التى تُناسب قدراته وميوله واستعداده المعرفى والعقلى، وبالتالى ضمان اجتيازه للبرنامج وعدم إضاعة الوقت والمال فى دراسة برامج دراسية غير مناسبة له.

الجدير بالذكر أن الموقع الإلكترونى لمنظومة تنسيق الجامعات الأهلية يُقدم عددًا من الخدمات للطلاب المتقدمين، حيث يحتوى على فيديوهات إرشادية ونماذج من الاختبارات ليتدرب عليها الطلاب قبل أداء الاختبارات.