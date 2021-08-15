نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بالدائرى ونصائح بتجنب كوبرى الحدائق

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية سالى سعيد، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، فيما عدا محافظة الإسكندرية، التى ظهرت بها بعض الكثافات عند محطة الرمل، كذلك الأمر عند محافظة القليوبية فى الاتجاه القادم من الطريق الزراعى عند منطقة ميت حلفا المتجه لميت نما وميدان المؤسسة.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا أعلى دائرى المرج والخصوص وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب.

وظهرت بعض الكثافات أيضا أعلى كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم ومتجه لمناطق الجيزة، كذلك الأمر عند منزل محور صفط المتجه لشارع ثروت، كما ظهرت بعض الأحجام عند كوبرى 15 مايو فى الاتجاه القادم من المحور وجامعة الدول العربية والمتجه للزمالك.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الحدائق القادم من الزواية وسكة الوايلى، كذلك الأمر عند مطلع كوبرى الحلمية المتجه لمنطقة التجنيد ومصر الجديدة، وأيضا عن مطلع كوبرى السيدة عائشة فى الاتجاه القادم من مجرى العيون والمتجه لوسط المدينة.