/645389/أحمد-شوبير--مباراة-الزمالك-والإسماعيلى-مكنش-فيها-لاعب-مميز

أكد الاعلامى أحمد شوبير أن محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى يستحق لقب أفضل لاعب فى مصر هذا الموسم، مشدداً على أن الزمالك باتت فرص تتويجه بالدورى هى الأقوى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "مباراة الزمالك والإسماعيلى مكنش فيها لاعب مميز فى الدراويش إلا فخر الدين بن يوسف كان يلعب بشكل متميز، بينما خلص الزمالك الليلة بدرى فى الدورى وسجل هدفين وفاز المباراة ليحافظ على كونه الأقرب للتتويج بالدوري".

وأضاف، "مباراة الأهلى وإنبى كان فيها حوالى 7 لاعبين جيدين فى صفوف المارد الأحمر بخلاف مباراة الإسماعيلى، وطاهر وصلاح محسن لما بينزلوا بيعملوا أداء كويس الحقيقة، ولكن يستحق عن جدارة وأنا مغمض محمد مجدى أفشة لقب أفضل لاعب فى مصر هذا الموسم".

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صفحة مباراة إنبى التى أقيمت فى التاسعة مساء أمس السبت على استاد الأهلى السلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، ومن المقرر أن يبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 31 للمسابقة.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي في الجولة التاسعة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 8 مباريات، وخسر في مبارتين.

يحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 12 مباريات، وخسر في 9 مباريات.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.