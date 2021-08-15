صابرين بطلة الحكاية الثانية من مسلسل «زي القمر2» بدور كفيفة

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دوت الخليج يرصد دور صابرين في حكاية «واحد في المية»

وتجسد صابرين خلال أحداث حكاية «واحد في المية» دور كفيفة تمر بالعديد من المواقف الصعبة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.

حكاية أنا قبلت أولى حكايات مسلسل زي القمر 2

وأعلن المؤلف أيمن الشايب مؤخرا عن انتهائه من تأليف أحدث حكايات مسلسل «زي القمر» والتي أتت بعنوان «أنا قبلت» ترقبا لتصويرها خلال الفترة القليلة المقبلة والذي تعد هذه الحكاية الرابعة من العمل، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وهم تيام مصطفى قمر، عابد عنانى، محسن منصور، وليلى عز الدين، ولبنى ونس، لاشينة لاشين، والعمل من تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام وإنتاج شركة سيلميديا.

وكان كتب أيمن الشايب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، معلنا عن بدء تصوير حكايته الجديدة «أنا قبلت»، قائلا: "الحمد لله انطلق تصوير حكاية وأنا قَبِلت وهي دراما اجتماعية تدور في خمس حلقات ضمن مسلسل زي القمر، قصة وسيناريو وحوار أيمن الشايب، إنتاج شركة سيلميديا للأستاذة مها سليم، منتج فني أخواتي الكبار تامر فتحي وأحمد فرغلي، وإخراج الأستاذ معتز حسام الدين، دعواتكم بالتوفيق وأمنياتكم بأن تُستكمل على خير وتنال إعجابكم بإذن الله".

تفاصيل مسلسل زي القمر

مسلسل «زي القمر» عرض لأول مرة في شهر مارس الماضي، بدئها بحكاية «حتة مني» لعب بطولتها الفنانة إلهام شاهين ومؤمن نور وأحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي، وكانت من تأليف شهيرة سلام، تحت قيادة وإخراج حسام علي.

واتت الحكاية الثانية باسم «مش هنفرح بيكي» ولعبت بطولتها الفنانة جومانا مراد، والحكاية الثالثة هي ست الهوانم التي لعبت بطولتها الفنانة ليلى علوي، وتم تصوير حكاية بعنوان غالية بطولة الفنانة التونسية درة تلعب خلالها شخصية عازفة، المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة cbc يوم السبت من كل أسبوع.