/645387/اتصالات-الشيوخ--ميكنة-الضرائب-العقارية-يحسن-ترتيب-مصر-فى-المؤشرات-الدولية-ويطور-بيئة-الأعمال

قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن تحديث وميكنة العمل بمصلحة الضرائب العقارية، وإتاحه خدماتها عبر منصة "مصر الرقمية"، هو أمر شديد الأهمية للتكامل مع جهود التطوير والتحول الرقمى فى المصالح الإيرادية.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب حسانين توفيق بشأن ميكنة الضرائب العقارية

التحول الرقمي

وأشاد توفيق فى تصريحات للمحررين البرلمانين، بتوجيهات الحكومة بضغط الجدول الزمنى لميكنة الضرائب العقارية والتوسع فى الخدمات الالكترونية عبر منصة مصر الرقمية ودراسة تلقى الطعون الضرييبية إلكترونيا، لافتا إلى أنها من أكثر المصالح الإيرادية التى تحتاج لمجهود ضخم لإتمام عملية التحول الرقمى، فى ظل الاعتماد الكامل على العمل الورقى والدفاتر فى المنظومة الحالية.

ميكنة الضرائب العقارية

وشدد النائب حسانين توفيق على، عضو مجلس اتلشيوخ، أهمية تكثيف التدريب للعاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، حتى لا تكون بمثابة عائق للتطوير، موضحا أن التحول الرقمى بمجال الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، من شأنه أن يحسن ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وتحسين بيئة الأعمال، وهى من القطاعات التى يجب أن تحظى بأولوية كاملة فى عملية التحول الرقمى.

التعاملات الالكترونية

وطالب توفيق بعدم تحميل المواطنين والمتعاملين مع الضرائب العقارية أو الضرائب والجمارك، تكلفة التطوير والميكنة من خلال زيادة رسوم التعاملات الالكترونية، لأن الهدف هو التسهيل على المواطن وليس تحميله مزيد من الأعباء التى تجعله يفضل التعامل الورقى نتيجة ارتفاع تكلفة التعامل الالكترونى، وهو ما يتعارض تماما مه الهدف من جهود التطوير.