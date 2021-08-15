/645385/حقيقة-انسحاب-حمو-بيكا-من-حفله--بليبيا-بعد-استلام-عربون

انتشرت أنباء تفيد بانسحاب مطرب المهرجانات حمو بيكا من أحد الحفلات التي من المقرر أن تقام على أراضي دولة ليبيا رغم استلامه عربون مقدم قبل إحياء الحفل وأشار المدعي بأنه قام بإغلاق هاتفه ولم يلتزم بالميعاد.

دوت الخليج يرصد حقيقة انسحاب حمو بيكا من حفله بليبيا

وكشفت الصفحة الرسمية للفنان حمو بيكا عن حقيقة انسحابه من حفله بأراضي ليبيا، نافيا أي تعاقد لأي حفلات داخل ليبيا مشيرا إلى أن هذه الإتفاقات تتم بين منسقي الحفلات ومديري أعمال حمو بيكا، اذ كتب: “توضيح هام جدًا لأهلي وجمهوري العظيم في ليبيا، بخصوص الإشاعات اللي بتقول أن حمو بيكا أخد عربون لعمل حفلة في أراضي ليبيا وملتزمش بميعاد الحفلة وقفل تلفونه، الكلام ده غلط جدًا، ومحصلش والكلام ده كله إشاعة”.

وتابع موضحا: “"أولًا حمو بيكا مش بيتعامل مع أي منسق حفلات، سواء في مصر أو في خارج مصر، والتعامل بيبقي من خلال مديرين الأعمال مصطفي دولسيكا - محمد حلمي، وثانيًا أنا معنديش أي حفلات في ليبيا، ولا قريب ولا في وقت فات، وكل الكلام اللي اتقال ده كله إشاعات هدفها التحريض، بين النجم حمو بيكا وجمهوره في ليبيا".

واستكمل بيكا حديثه: “ثالثًا حمو بيكا يعشق أراضي ليبيا وجمهورها، فهما سبب من أسباب نجاحه، وأن حمو بيكا معظم أغانيه لدولة ليبيا الشقيقة وجماهيرها، أي تفاصيل عن أي حفلة سواء في مصر أو خارج مصر، هتنزل هنا على صفحتنا الرسمية”.

واختتم حديثه قائلًا: "وياريت أي حد من جمهوري العزيز ميسمعش لأي إشاعات هدفها التحريض مش أكتر، ومتنسوش ليبيا دي أرض الحرب، سيطرة شرق وغرب، تحياتي لأهلي في ليبيا"

إلغاء حفل حمو بيكا أمس بالساحل الشمالي

الجدير بالذكر، أنه ألغت إدارة الشاطئ المخصص للسيدات حفل مطرب المهرجانات الشعبية الفنان حمو بيكا الذي كان من المقرر أن يقام اليوم السبت الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد إثارة العديد من الجدل حوله بسبب منع الرجال من حضور الحفل.

وأتى قرار إلغاء حفل حمو بيكا بسبب قرار من نقابة المهن الموسيقية بشأن منع بيكا و4 آخرين من مؤدي المهرجانات من إقامة حفلات لحين تصحيح أوضاعهم وإجتيازهم إختبارات عضوية النقابة، وتم اقتصار الحفل على فقرة استعراضية للراقصة البرازيلية لورديانا.