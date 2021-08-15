مختار مختار:المنافسة على بطولة الدورى هذا الموسم مثيرة ومميزة

/645384/مختار-مختارالمنافسة-على-بطولة-الدورى-هذا-الموسم-مثيرة-ومميزة

اكد مختار مختار، نجم الأهلى السابق، عن عدم تلقيه عروض خلال الفترة الماضية بعد رحيله عن الإنتاج الحربي، موضحا أنه ينتظر العرض المناسب فى الموسم الكروي الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مختار فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "المنافسة على بطولة الدورى هذا الموسم مثيرة ومميزة بسبب سخونة المباريات والأهلي قدم أفضل مبارياته أمام إنبي بعد الفوز ببطولة أفريقيا وأيضا الزمالك يقدم أداء مميز بعد فترة التوقف".

وأضاف: "النسخة الحالية من الدوري لم نعيشها منذ سنوات طويلة وهناك تشويق فى جميع المباريات سواء فى المربع الذهبي أو منطقة الهبوط".

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره النادي الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة التي ستجمعهم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد الجيش بالسويس.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي في الجولة التاسعة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 8 مباريات، وخسر في مبارتين.

يحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 12 مباريات، وخسر في 9 مباريات.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.