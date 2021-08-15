/645383/فرج-عامر-يفتح-النار-على-اتحاد-الكرة-ويهدد-باللجوء-الى-الكاف

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة انتقاد كبير، لمسؤولو اتحاد الكرة بسبب إبلاغهم بإرسال أسماء الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية للاتحاد الأفريقي قبل مباراة إنبي بساعة واحدة فقط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عامر، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "نادى سموحة يطالب بحقوقه فى المشاركة ببطولة الكونفدرالية بسبب تواجدنا فى المركز الرابع، يجب على اتحاد الكرة ألا يحرمنا من هذا الأمر".

وعن رحيل أحمد صالح: "هناك أزمة حدثت خلال الفترة الماضية بين احمد صالح وأحمد سامي واعتذر عن التواجد ورحل عن الجهاز الفني واشكره على فترة تواجده معنا".

وفاز فريق سموحة على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ليحتل الفريق السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى مستغلا تعثر بيراميدز بالأمس أمام المصري البورسعيدى بعد تراجعه للمركز الخامس.

قيمة المشاركة في الدوري

وأرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.

وحدد اتحاد الكرة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم المشاركة فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للقسم الرابع.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.

فترة دفع الرسوم

كما تقرر أن تكون فترة التسجيل الثانية للموسم نفسه في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 من الشهر نفسه.

عدد لاعبي القوائم المشاركة

وبالنسبة لقوائم الأندية للموسم الجديد قرر الاتحاد المصري السماح لكل ناد بقيد 30 لاعبا بالإضافة إلى خمسة لاعبين من مواليد 99 وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادي، فيما تحدد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الأول ولاعبين اثنين للقسم الثاني ولاعب واحد للقسم الثالث، على ألا يعتبر اللاعب الفلسطيني ضمن اللاعبين الأجانب، ولا يسمح بإشراك غير اللاعب المصري في مركز حراسة المرمى.