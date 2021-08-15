مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي فى الدورى الإنجليزى، وبرشلونة ضد ريال سوسيداد فى الدورى الإسبانى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة نيوكاسل يونايتد أمام فريق وست هام يونايتد الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

تقام مباراة توتنهام هوتسبير أمام فريق مانشستر سيتي الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو أمام فريق أتلتيكو مدريد – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناةbeIN Sports HD 1

برشلونة أمام ريال سوسيداد الساعة الثامنة مساء على قناةbeIN Sports HD 1

تقام مباراة إشبيلية أمام رايو فاليكانو الساعة العاشرة والربع مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

تقام مباراة ماينز 05 أمام فريق لايبزيج والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

تقام مباراة كولن أمام فريق هيرتا برلين الساعة الخامسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

تقام إسطنبول باشاك أمام شهير ألانياسبور الساعة السادسة والربع

تقام مباراة أضنة ديمرسبور فنربخشة الساعة التاسعة إلا ربع مساء

تقام مباراة أنطاليا سبور جوزتبه الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة الانتاج الحربي أمام مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي في الجولة التاسعة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 8 مباريات، وخسر في مبارتين.

يحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 12 مباريات، وخسر في 9 مباريات.