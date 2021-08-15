مصر تعزي هايتي في ضحايا الزلزال المدمر

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية هايتي الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء الزلزال المدمر الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى والمفقودين، ومتمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين. وتؤكد مصر، حكومةً وشعبًا، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب هايتي الصديقة في هذا المصاب الأليم.

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