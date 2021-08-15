افتتاح الرئيس السيسى مشروعات إسكان بمدينة بدر يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى الأهرام، وتحت عنوان الدولة المصرية تتحرك فى سياق تصور متكامل، استعرضت الصحيفة تصريحات الرئيس السيسى خلال افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان بمدينة بدر، والتى أكد خلالها أن الدولة المصرية تتحرك فى سياق تصور متكامل، مشيرا إلى أن العشوائيات هى ترجمة للنمو السكانى الذى تترتب عليه ممارسات وسلوكيات سيئة، كادت تؤدى إلى تدمير الدولة فى 2011.

وأكد الرئيس أهمية الربط بين النمو السكانى والقضايا التى واجهت المجتمع على مدى 100 سنة مضت، موضحا أن الدولة يجب أن تكون لديها موارد تلبى مطالب مواطنيها، وإلا سيبدأ المواطنون بالتصرف دون تخطيط، مما ستترتب عليه تحديات كبيرة لاستمرار الدولة، وسينمو المجتمع بشكل غير مخطط وغير إنسانى.

وأوضح الرئيس أن رغيف العيش عندما زاد من قرشين لخمسة قروش كان يكلف 18 قرشا، وحاليا يكلف 65 قرشا، فى حين كان الحد الأدنى للرواتب قبل 2011 أقل من 400 جنيه، وحاليا 2400 جنيه، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار تجابهه الدولة بتحسين أحوال المواطنين، ومؤكدا أن حجم النمو السكانى أكبر من طاقة الإنفاق، وبالتالى قيمة الجنيه حاليا ليست كقيمة الجنيه منذ 100 سنة مضت.

وتحت عنوان (الثلاثاء.. نتيجة الثانوية وتحديد مجاميع كليات القمة) ذكرت صحيفة (الأخبار) أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت اعتماد نتيجة الثانوية العامة، بعد غد الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عمل بث مباشر لمؤتمر إعلان الأوائل ومؤشرات النجاح، مضيفة أن وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى سيتواجدان لتقديم نتائج الثانوية والمؤشرات الأولية للتنسيق، والتى أعلنت وزارة التربية والتعليم سابقا تراجع شرائح المجموع المرتفعة، خاصة بين 90 إلى 100%، مما يؤكد انخفاض الحد الأدنى لكليات القمة.

وفى الشأن المحلى أيضا، وتحت عنوان (خدمات الصحة الإنجابية بالمجان فى 10 محافظات) أوضحت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية تحت شعار "حقك تنظمى"، اعتبارا من اليوم وحتى 26 أغسطس الجارى، ضمن الحملات الدورية التى تنظمها الوزارة فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إن المحافظات التى تشملها الحملة هى (القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، دمياط، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، والأقصر)، لافتًا إلى توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع الإدارات الصحية ضمن الحملة، بالإضافة إلى تقديم خدمات المشورة لرفع الوعى الصحى عن خدمات ووسائل تنظيم الأسرة ومردودها على صحة الأم والطفل.

وأضاف مجاهد أنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين، الأولى من يوم 15 إلى يوم 19 من الشهر الحالى، والمرحلة الثانية تنطلق فى الفترة من يوم 22 وحتى يوم 26 من نفس الشهر، مؤكدًا تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال فريق طبى متخصص، وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان عن طريق الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

واقتصاديا، ذكرت صحيفة (الشروق) تحت عنوان (مصدر بـ "التموين": اتجاه لمد الأوكازيون الصيفى حتى أكتوبر القادم) أن هناك اتجاها داخل وزارة التموين لمد فترة الأوكازيون الصيفى لمدة شهر آخر، لينتهى فى بداية أكتوبر بدلا من 2 سبتمبر المقبل، لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين والتجار فى تنشيط حركة التجارة وزيادة معدلات البيع والشراء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول بالوزارة إن هناك ارتفاعا فى عدد المحال المشاركة بالأوكازيون الصيفى، حيث بلغ عدد المحال إلى ما

يقارب 3 آلاف محل تجارى حتى الآن فى عدد كبير من المحافظات أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية وسوهاج والمنيا والدقهلية، منوها بأن نسبة الخصومات تصل إلى 60% بمحال الملابس.

وتحت عنوان (ختام المؤتمر الدولى الخامس لبحوث وابتكارات الطلبة بـ "الفنية العسكرية") ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن الكلية الفنية العسكرية نظمت يوما علميا للأنشطة العلمية المختلفة، والذى شمل إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية الخامسة للابتكار فى الأنظمة غير المأهولة (جائزة الفريق إبراهيم سليم)، وإعلان نتيجة المسابقة الدولية الأولى للأقمار الصناعية، وإعلان نتيجة المؤتمر الدولى الخامس للطلبة بمرحلة البكالوريوس.

وأضافت الصحيفة أن فعاليات اليوم العلمى بدأت بكلمة مدير الكلية الفنية العسكرية، التى نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين فى فعاليات اليوم العلمى من مختلف الجهات.

وأشار مدير الكلية الفنية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة من مسابقات ومشاريع وابتكارات تنمى روح العمل الجماعى للطلبة، مؤكدا أن الابتكار والتفكير المنهجى يخلقان الإبداع لدى الطالب ويساعداه فى إيجاد حلول غير نمطية للمشاكل الهندسية التى يواجهها.