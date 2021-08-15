وزير الرى: تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى ومشروعات التحول لنظم الرى الحديث.





وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى والمهندس شحتة إبراهيم مساعد الوزير للمشروعات الكبرى، ووجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع بمواصلة العمل بالمشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية.

وصرح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسى الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، موضحاً أن جهات الوزارة المختصة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء فى التنفيذ، وعمل كافة الاختبارات اللازمة أثناء وبعد التنفيذ.

وأضاف الدكتور عبد العاطى، أنه تلاحظ حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة نظراً لحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، بخلاف المردود البيئى المتمثل فى إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

وتابع، تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2.248 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وجارى العمل فى تنفيذ 6.037 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 465 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8.750 كيلومتر حتى تاريخه.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن السياسة المائية والمشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى لكافة المزارعين، مشيراً إلى أن المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى، يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال 3 سنوات، وذلك فى إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقى أو على المستوى الحقلى من خلال تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى.

وأضاف: قد تم حتى الآن طرح (15) عقد بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالى عدد (557) مسقى بتكلفة 643 مليون جنيه بأطوال 462 كيلومتر وتم نهو التنفيذ فى 8.50 كيلومتر وجارى العمل فى باقى الأطوال.

وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه وزيادة ربحية المزارع، حيث بلغ إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه إلى نُظم الرى الحديث 393 ألف فدان، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان.

