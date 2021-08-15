/645381/أحمد-زاهر-ينضم-لمسلسل-ورا-كل-باب-بحكاية-كدبة-كبيرة

إنضم الفنان أحمد زاهر لصناع مسلسل «ورا كل باب» بحكاية جديدة من بطولته بعنوان «كدبة كبيرة» للمخرج سميح النقاش، وبدأ زاهر التحضيرات الفعلية للعمل داخل ديكور خاص يتضمن مشاهد داخل قسم شرطة ونيابة.

دوت الخليج يرصد حكاية «كدبة كبيرة» لأحمد زاهر

يشارك في حكاية «كدبة كبيرة» بجانب الفنان أحمد زاهر مجموعة من النجوم على رأسهم الفنان عماد رشاد، ومسلسل «ورا كل باب» من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

أحمد زاهر يستعد لعرض فيلمه الفارس

وينتظر الفنان أحمد زاهر الإنتهاء من تصوير فيلمه الجديد «الفارس» الذي يشارك في بطولته بجانب الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك ترقبا لطرحه بالسينمات خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويجسد أحمد زاهر خلال أحداث فيلم «الفارس»عامل بنزينة ينتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة، ولكن بعد ذلك يدخل في العديد من الصراعات مع حسين فهمي الذي يجسد شخصية رجل أعمال شهير.

تفاصيل فيلم الفارس لحسين فهمي وأحمد زاهر

تدور قصة فيلم «الفارس» الذي جمع حسين فهمي بباميلا الكيك حول شخصية "فارس" الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

ويجسد حسين فهمى ضمن أحداث فيلم "الفارس"، شخصية رجل أعمال ثرى،لكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية، ويدخل فى صراعات مع فارس الشخصية التى يجسدها أحمد زاهر.

فيلم «الفارس» تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى.