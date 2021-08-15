27 أغسطس..المركز الكاثوليكي يكرم أبطال مسلسل «ليه لأ 2»

/645378/27-أغسطسالمركز-الكاثوليكي-يكرم-أبطال-مسلسل-ليه-لأ-2

قررت اللجنة العليا بالمركز الكاثوليكي المصري للسينما، تكريم مسلسل «ليه لأ 2» الذي خاضت بطولته الفنانة المتألقة منة شلبي، والذي حصد العديد من الإشادات خلال فترة عرضه منذ أسابيع.

دوت الخليج يرصد تكريم المركز الكاثوليكي مسلسل ليه لأ2

وتقيم اللجنة العليا بالمركز الكاثلويكي ندوة خاصة لمسلسل «ليه لأ 2» يوم الجمعة الموافق 27 من شهر أغسطس الجارى في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بقيادة الأب بطرس دانيال.

أسباب تكريم المركز الكاثلويكي مسلسل «خلي بالك من زيزي»

ومن المقرأن يتم تكريم أبطال مسلسل «ليه لأ 2» خلال الندوة، أبرزهم منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، دنيا ماهر، فراس سعيد، إلى جانب الطفل سليم مصطفى، والطفلة منى أحمد زاهر، ومن إخراج مريم أبو عوف، وذلك بسبب ما تناوله المسلسل قضية تبني الأطفال الذي يملئون دور الأيتام، كما يتناقش قضية التأخر في الزواج وإمكانية الفتاة الغير متزوجة في تبني طفل.

أبطال مسلسل ليه لأ الجزء الثاني

يذكر أن مسلسل «ليه لأ» الجزء الثانى بطولة منة شلبى أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين، فكرة دينا نجم التى كتبت السيناريو والحوار بالتعاون مع مجدى أمين، رانيا حسن وسلمى عبد الوهاب، من خلال ورشة سرد وتحت إشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

وقد حقق مسلسل ليه لا 2 نجاحًا وتفاعلًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته، والسبب فى ذلك لكونه تضمن بين طيات أحداثه قضية اجتماعية هامة وهى قضية تبنى الأطفال وحلم الأمومة الذى يراود جميع الفتيات، وعبر الجمهور عن سعادتهم الشديدة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بقضية المسلسل وخاصة ببراعة الممثلين في تجسيد أدوارهم، معبرين عن حزنهم لانتهاء العمل.

وزارة التضامن تكشف رفع نسبة كفالة الأطفال بعد عرض ليه لأ2

الجدير بالذكر أنه، نجحت قصة مسلسل ليه لأ 2 في الوصول لهدفها الأساسي وهو تشجيع المشاهد على كفالة الأطفال التي تملأ دور الرعاية كما يمكن للمرأة التي تخطت حاجز الزواج تبني طفل دون الخوف من نظرة المجتمع الذي يقصر التبني على المتزوجين الذيين يعانوا من مشكلة ما في الخلفة.

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، أن طلبات كفالة الأطفال تخطت 2500 طلب منذ يونيو 2020، هو أكبر عدد طلبات كفالة تم تقديمه في عام واحد في تاريخ الوزارة، وأرجعت الوزارة الزيادة غير المسبوقة إلى تفاعل الناس مع مسلسل "ليه لأ" الذي يناقش كفالة الأطفال في مصر.