الأهلي يجهز وليد سليمان استعداداً لمواجهاته القادمة.. تفاصيل

/645376/الأهلي-يجهز-وليد-سليمان-استعدادا-لمواجهاته-القادمة-تفاصيل

يسعي الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، تجهيز وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر للمشاركة في مباراة فريقه ضد المصري ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري، بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي عقب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية أبعدته أكثر من 45 يوما عن مباريات الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن ينتظم وليد سليمان في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل كامل بعد الانتهاء من مباراة إنبي مساء اليوم السبت بالجولة 30 من عمر الدوري، ولكن مع ضيق الوقت فلن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة بالجولة 31 يوم الثلاثاء المقبل، على أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات بدءا من مباراة المصري.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تم منح وليد سليمان لاعب الفريق راحة سلبية من التدريبات أمس، وذلك في إطار البرنامج البدني والتأهيلي الموضوع له.

الجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي الفوز أمام فريق أنبي بنتيجة 2/0 في المباراة التي أقيمة أمس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي في الجولة التاسعة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 8 مباريات، وخسر في مبارتين.

يحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 12 مباريات، وخسر في 9 مباريات.