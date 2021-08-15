موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره النادي الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة التي ستجمعهم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد الجيش بالسويس.

وييستعرض دوت الخليج موعد المباراة بين الفريقين

يلتقي النادي الأهلي وفريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنطلق ارفة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الجيش بالسويس.

موسيماني يكشف السبب وراء التعادل أمام الإسماعيلي

وتابع موسيماني : " في حالة عدم تلقى أهداف يمكن أن تحقق تعادل سلبي فقط وفي هذة الحالة يمكن لأي فرق أن يهبط بعدم تلقيه أي أهداف لأنه لن يحقق فوز ، لكن الأهم من عدم التلقى هو تسجيلك الأهداف".

وواصل موسيماني: " المباريات مختلفة، المواجهة السابقة حاولنا تسجيل هدف ثاني لكننا لم ننجح ، وأستطاع المنافس تسجيل هدفا من كرة هجومية وحيدة، أخر 3 مباريات أحرزنا 7 أهداف وسكن شباكنا هدف وحيد".

تشكيل الأهلي أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي في الجولة التاسعة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 8 مباريات، وخسر في مبارتين.

يحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 12 مباريات، وخسر في 9 مباريات.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.