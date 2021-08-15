حار رطب نهارا والعظمي 37..تعرف على اخبار الطقس اليوم

/645379/حار-رطب-نهارا-والعظمي-37تعرف-على-اخبار-الطقس-اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان يكون طقس اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، شديد الحرارة نهارا رطبا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية .

دوت الخليج يرصد أخبار الطقس اليوم الأحد فى مصر أخبار الطقس اليوم أما ليلا فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي مدنومحافظات الجمهورية، إضافة إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض طرق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية . درجة حرارة الجو اليوم وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن الجمهورية العظمى الصغرى القاهرة 37 26 الاسكندرية 32 26 وادي النطرون 35 25 طنطا 37 25 شبين الكوم 37 26 دمنهور 34 26 بلطيم 33 25 مطروح 31 25 السلوم 32 25 سيوة 37 24 بورسعيد 33 27 دمياط 32 26 الزقازيق 37 26 المنصورة 36 25 الإسماعيلية 38 25 السويس 37 25 العريش 34 25 رفح 34 24 رأس سدر 40 25 نخل 36 22 نويبع 38 29 طابا 36 27 كاترين 32 19 الطور 36 25 شرم الشيخ 40 29 الغردقة 39 28 مرسى علم 36 29 الفيوم 38 26 بني سويف 38 26 المنيا 39 25 أسيوط 39 26 سوهاج 40 26 قنا 41 27 الأقصر 42 27 أسوان 43 28 ادفو 43 28 أبوسمبل 42 26 الوادي الجديد 42 26 شلاتين 38 28 أبو رماد 39 28 حلايب 36 29 رأس حدربة 37 29

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