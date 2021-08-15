/645374/استقرار-فى-اسعار-الذهبو21-الأكثر-تدوالا-وصل-إلى-781-جنيها

شهدت أسعار الذهب في الأيام الماضية انخفاضاً ملحوظاً في محلات الصاغه، وذلك نتيجة لتأثر الأسواق المحلية بالأسواتق الخارجية للمعدن الأصفر، ويحرص موقع دوت الخليج على رصد أسعار الذهب بشكل يومي ،خاصة وأن فترة انخفاض سعر الذهب تعد من أكثر الأوقات التي يحرص المواطنون على شراء الذهب فيها فهي فرصة استثمارية كبيرة بالنسبة لهم.

اسعار الذهب اليوم فى مصر هذا ويختلف سعر الذهب من محل إلى محل آخر، بسبب اختلاف قيمة المصنعية التي تختلف من محل لآخر ومن عيار لآخر، والتي تترواح ما بين 30 و65 جنيهاً. اسعار الذهب اليوم الأحد سعر الذهب بالجنيه المصري وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 893 إلى 895 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 818 إلى 820 ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 781 إلى 783 كما شهد سعر جرام الذهب عيار 18 669 إلى 671 ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 521 إلى 522 بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 446 إلى 447 ووصلت الاونصة 27,759 إلى 27,830 بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6,248 إلى 6,264 وسجل سعر الكيلو 892,571 إلى 894,857

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار فى اسعار الذهب..و21 الأكثر تدوالا وصل إلى 781 جنيهاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.