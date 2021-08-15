إحباط تهريب تليفونات محمولة مع راكب بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى محاولة راكب تهريب كمية من التليفونات المحمولة أخفى المضبوطات بين طيات ملابسه فى حقائبه لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.





جاء ذلك أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبى استوقف أحمد حمدى الجوادى رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب، قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف عبد الرحمن سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود 42 تليفون محمول و3 ساعات أبل.

أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .