تنفيذى كفر الشيخ يصدق على تخصيص قطع أراضى لمبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أصدرت محافظة كفر الشيخ، بيانا أعلنت فيه عن تصديق المجلس التنفيذى على إقامة عدد من المشروعات، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير قرى الريف المصرى، بنطاق قرى مركز مطوبس.





وتابع البيان، أنه جرى التصديق على تخصيص مساحة 5 أفدنة و12 قيراطا، وذلك لإنشاء محطة معالجة صرف صحى بعزبة الفار التابعة للوحدة المحلية ببنى بكار، حيث أن هذه أرض أملاك دولة، فيما جرى تخصيص مساحة 640 م 2 وذلك لإنشاء محطة رفع بقرية الملاوح التابعة للوحدة المحلية بالبصريات وهى أرض أملاك دولة لاستغلالها فى إنشاء محطة رفع صرف صحى. واستكمل البيان، أنه جرى تخصيص مساحة 400 م 2 وذلك لإنشاء محطة صرف صحى بقرية المنشية القبلية التابعة للوحدة المحلية ببنى بكار، وهى أرض أملاك دولة، فيما جرى تخصيص مساحة 500 م 2 من أجل إنشاء محطة رفع صرف صحى، بقرية جزيرة الفرس التابعة للوحدة المحلية بالبصراط، وتخصيص مساحة 286 م 2 لإنشاء محطة رفع صحى بقرية خان الجن التابعة للوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء.

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