وزير النقل يتابع مشروع القطار الكهربائى الخفيف: وصول أول قطارين هذا الشهر

جدة - نرمين السيد - بدأت الجولة، وفقا لبيان صحفى، من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية التى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو أنفاق الخط الثالث والتى تم افتتاحها وتشغيلها ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف (LRT) ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى (عدلى منصور / السلام)حيث اطلع الوزير على معدلات رفع كفاءة خط القاهرة - السويس فى المسافة من عدلى منصور حتى الروبيكى بطول 35كم، مؤكدا سرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة المركزية التبادلية وفقاً للجدول الزمنى وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

ثم تابع الوزير باقى محطات وكبارى المشروع وكذا أعمال السكة والأسوار والورشة للاطمئنان على معدلات التنفيذ، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين (الأولى والثانية) 91 ٪؜، حيث يشتمل المشروع على عدد 4 كبارى سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات وهى كبارى "الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق"، بالإضافة إلى عدد 7 كبارى لمسار القطار الكهربائى وهى "الإسماعيلية وجنيفا والروبيكى 1 و2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة 2"، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لها 97 ٪؜.

كما يشتمل المشروع على 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 % وهى نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما "نيو هليوبوليس وبدر" وكذلك يجرى تنفيذ الأعمال المدنية بالورشة بنسبة 73% والتى تضم عدد 26 مبنى، كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع 55.6% حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنرى التى تغذى القطار بالكهرباء .

وأكد الوزير على ضرورة سرعة توريد باقى المعدات الخاصة بالأنظمة الكهروميكانيكية مع قيام الهيئة القومية للأنفاق باختبارها تمهيداً لتركيبها خاصة وأن الأعمال الإنشائية للمحطات قد قاربت على الانتهاء استعداداً لوصول القطارين اللذين تم شحنهما من الصين والمخطط وصولهما قبل نهاية أغسطس الجارى، تمهيداً لاختبارهما وبدء التشغيل التجريبى لهما، كما تم التأكيد على أن تتم كافه هذه الأعمال بالتوازى مع استكمال تصنيع وتوريد باقى القطارات، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة 67.5%.

كما تفقد وزير النقل أعمال السكة ووجه بان يتم مد كابلات الكهرباء للأعمدة التى يتم تركيبها فوراً وكذلك الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة وأماكن الانتظار بكافة المحطات، وكذلك تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتى تشمل محطات: (كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية وهى المحطة التبادلية مع القطار الكهربائى السريع).



وأشار وزير النقل إلى أن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ أماكن انتظار للسيارات فى كافة محطات المشروع، مشيراً إلى أهمية الاستغلال التجارى الأمثل لكافة المحطات لزيادة العوائد المالية لهيئة الأنفاق بالإضافة إلى ضرورة استمرار زيادة عدد المعدات والعمالة بمواقع العمل والعمل على مدار الساعة وترتيب أولويات وصول المعدات الخاصة بالأنظمة الكهروميكانيكة المختلفة طبقاً للخطة الزمنية لنهو الأعمال الاعتيادية وذلك بالتنسيق مع تحالف افيك كريك الصينى لسرعة نهو الأعمال ليتم التشغيل التجريبى والافتتاح الرسمى للمرحلتين الأولى والثانية فى التوقيتات المحددة، خاصة مع أهمية المشروع الذى يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)، علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور ومع القطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين فى المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة مدينة الفنون والثقافة.

وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من المشروع فقد وجهت القيادة السياسة بمد مسار القطار إلى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين (الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والأهالى) ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم و بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات (غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة).