توفير 107 قطع أرض لإقامة مشروعات خدمية بقرى مطوبس ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توفير 107 قطع أراض، لإقامة مشروعات خدمية عليها ضمن مبادرة حياة كريمة، سواء مدارس، أو مشروعات صرف صحى، وإنقاذ نهرى، ومجمعات زراعية، ومجمعات خدمية.





وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم توفير 32 قطعة أرض لإقامة مشروعات صرف صحى عليها، بالإضافة إلى 24 قطعة لإقامة مدارس بمراحلها المختلفة، و5 قطع لإقامة مجمعات خدمية متنوعة، و5 قطع لإقامة مجمعات زراعية، و11 قطعة لإقامة 11 مركز شباب على أعلى مستوى، و5 قطع لإقامة وحدات صحية ومستشفيات، و5 قطع لإقامة نقاط إسعاف بمناطق مختلفة، و6 قطع لإقامة مجمعات حرفية صناعية، و5 مواقع لإقامة مجمعات سكنية، وإقامة وحدة حماية مدنية، و5 أسواق، و2 مواقف سيارات، وانقاذ نهرى. وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يجرى تخصيص 70 قطعة أرض، وتم تسليم 35 قطعة أرض بدء العمل بها لإقامة المشروعات الخدمية بعدد من قرى مركز مطوبس، ضمن برنامج حياة كريم بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

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