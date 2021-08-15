/645372/موعد-مباراة-توتنهام-ضد-مانشستر-سيتي-والقنوات-الناقلة

يخوض مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي مواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه فريق توتنهام، في الجولة الإفتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي ، والمقرر لها في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبر".

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

يدخل مانشستر سيتى بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مباراة الليلة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في إنطلاق الموسم الجديد، بعد خسارته لقب الدرع الخيرية أمام فريق ليستر سيتي بهدف نظيف الأسبوع الماضى على ملعب "ويمبلى".

ويفتقد السيتي في مباراة الليلة لخدمات نجمه البلجيكي كيفن دى بروين لعدم الجاهزية الفنية، بينما سيعتمد على خدمات نجمه الجديد جاك جريليش القادم من فريق أستون فيلا، في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون إسترليني.

ويخوض مانشستر سيتي هذه المباراة بتشكيلة شبه مكتملة، حيث يغيب عنه فقط نجماه البلجيكي كيفين دي بروين، والإنجليزي فيل فودين، بسبب الإصابة وعدم جاهزيتهما البدنية.

التشكيل المتوقع لمنشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو، وروبن دياز، وكايل ووكر، وجون ستونز

خط الوسط: فرناندينيو، وإلكاي جوندوجان، ورودري

خط الهجوم: رياض محرز، وجاك جريليش، وفيران توريس.

يفتتح برشلونة الموسم الجديد من الدوري الإسباني "الليجا" 2021 - 2022، بمواجهة ضيفه فريق ريال سوسيداد، المقرر إقامتها فى تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

تعاقد فريق باريس سان جيرمان، مع ليونيل ميسي لمدة عامين، بالإضافة إلى سنة واحدة لتمديد الاتفاق حتى 2024.

واتفق الطرفان على تقاضي ميسي راتب صافي 35 مليون دولار، كراتب صافي خالية من الضرائب، بالإضافة إلى بعض الإمتيازات، والحوافز.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.