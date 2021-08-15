موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد والقنوات الناقلة

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يفتتح برشلونة الموسم الجديد من الدوري الإسباني "الليجا" 2021 - 2022، بمواجهة ضيفه فريق ريال سوسيداد، المقرر إقامتها فى تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعد مواجهة سوسيداد المباراة الرسمية الأولى للفريق الكتالونى بعد رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الفشل في تجديد عقده، بسبب الأزمة المادية التي يعانى منها النادى.

ويسعى الهولندي كومان المدير الفني للبارسا في تحقيق بداية قوية في الليجا، خاصة بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسوف يتسلح الفريق الكتالونى بخدمات النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بجانب الهولندي ممفيس ديباى القادم في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع ليون الفرنسي، بينما يغيب النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو للإصابة، والقادم من مانشستر سيتي الإنجليزي بعد نهاية عقده.

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

تعاقد فريق باريس سان جيرمان، مع ليونيل ميسي لمدة عامين، بالإضافة إلى سنة واحدة لتمديد الاتفاق حتى 2024.

واتفق الطرفان على تقاضي ميسي راتب صافي 35 مليون دولار، كراتب صافي خالية من الضرائب، بالإضافة إلى بعض الإمتيازات، والحوافز.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.