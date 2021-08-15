/645373/استقرار-فى-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم

يرصد موقع دوت الخليج الإخباري أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة، ويضاف إلى السعر بين 1 إلى 2 جنيه في أسواق التجزئة.

أسعار الخضروات ترواح سعر الطماطم بين 1.50 و2.80 جنيهات. وبلغ سعر البطاطس بين 3 و6 جنيهات. ووصل سعر البصل بين 1.50 و3 جنيهات. وسجل سعر الكوسة بين 2.50 و6 جنيهات. كما وصل سعر الفاصوليا بين 7 و17 جنيهات. كما بلغ سعر الباذنجان البلدي بين 1.50و3 جنيهات. ووصل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات ،بينما سجل الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.60 جنيهات. وسجلت اسعار الملوخية بين 1.50 و3 جنيهات. بينما وصل الخيار البلدي بين 2.50 و5.50 جنيهات. أسعار الفاكهة وصل سعر الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات. وبلغ سعر التفاح المصري 12 و18 جنيهات. بينما ترواحت أسعار المانجو العويس 20 و50 جنيهًا،كما بلغت المانجو الزبدية 14 و20 جنيهًا. ووصل سعر العنب البناتي الأصفر 6 و9 جنيهات، بينما سجل العنب البناتي الأحمر 6 و9 جنيهات.

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