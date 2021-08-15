إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية اليوم .. احصل على درجاتك من هنا

جدة - نرمين السيد - لللحصول على النتيجة اضغط هنا ومن المقرر أن يعتمد فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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