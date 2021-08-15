الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة : كتلة هوائية السبب

جدة - نرمين السيد - أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن كتلة هوائية معتدلة تؤثر اليوم على شمال البلاد حتى تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الطفيف على معظم الأنحاء، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد لتكسر حدة الإحساس بدرجة الحرارة هناك، وبداية من اليوم تبدأ درجات الحرارة بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيا حتى نهاية الأسبوع.





كما تشهد البلاد انخفاضات طفيفة فى درجات الحرارة خلال الأسبوع الجارى مع نشاط الرياح الشمالية الغربية على معظم محافظات الجمهورية والتى تعمل على تحسن وتلطيف الأجواء خصوصاً خلال ساعات ما بعد الظهيرة وساعات العصر. وأفاد الخبراء أن اندفاع الكتلة الهوائية الأقل حرارة ستعمل على استمرار انخفاض درجات الحرارة لتصل العظمى على القاهرة 37 درجة، مع انخفاض نسب الرطوبة السطحية مقارنة بالأيام الماضية.

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